Yağış ve eriyen karlar gölün su seviyesini yükseltti Düzce'nin önemli turizm destinasyonlarından Efteni Gölü'nde sağanak yağış ve eriyen kar sularının ardından su seviyesi iskeleye kadar yükseldi.

Yağış ve eriyen karlar gölün su seviyesini yükseltti

DÜZCE - Düzce'nin önemli turizm destinasyonlarından Efteni Gölü'nde sağanak yağış ve eriyen kar sularının ardından su seviyesi iskeleye kadar yükseldi.

Nisan ayının son günlerinde Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yer yer kar kalınlığı yükseldi. Havaların sıcak olmasıyla birlikte dağlarda karlar erimeye başlarken, sağanak yağış ile birlikte Efteni Gölü'nde su seviyesi iskeleye kadar ulaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir tehlikenin oluşmaması için önlemlerini alırken, Efteni Gölü havadan da görüntülendi. Sazlıkların neredeyse tamamının kaybolduğu görüldü.