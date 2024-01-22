Yağış sonrası karayolunda toprak kaymaları yaşanıyor

KARABÜK - Karabük'te yağışların ardında karayolu üzerinde toprak kayması yaşanırken, araçlar kontrollü olarak geçiş sağlıyor.

Karabük - Zonguldak karayolu Fatih mahallesi yakınlarında toprak kayması yaşandı. Yağışların ardından yumuşayan toprak heyelana neden oldu. Tel kafeslerin koptuğu bölgede sabah saatlerinden itibaren yaşanan toprak kayması devam ederken, karayolunda araçların geçişleri ise tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İhbar üzerine bölgeye karayolları ekipleri sevk edilirken, trafik ekipleri de yol güzergahında önlem aldı. Ekipleri yol güzergahı üzerinde yağışlı havanın ardından heyelan riskinin devam ettiğini belirterek, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyardı.