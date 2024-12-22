Yağış Sebebiyle Ağaç Devrildi
Ümraniye'de, Koruluk Parkı'ndaki bir çam ağacı, aşırı yağış nedeniyle caddeye devrildi. Polis yol güvenliği alırken, itfaiye ekipleri ağaç parçalarını kesip kaldırdı.
Ümraniye'de parkta bulunan ağaç, yağışın etkisiyle caddeye devrildi.
Yukarı Dudullu Mahallesi Göztepe Caddesi üzerindeki Koruluk Parkı'nda bulunan çam ağacı, yağışın etkisiyle yola devrildi.
Polis kapanan yolda önlem alırken, itfaiye ekibi devrilen ağacın gövdesini ve dallarını keserek parçalara ayırdı.
Ağaç parçaları, çekiciye yüklenerek Ümraniye Belediyesinin geri dönüşüm tesisine götürüldü.
Çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel