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Yağış Otoyolda Kaza Yarattı, Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Yağış Otoyolda Kaza Yarattı, Uzun Araç Kuyrukları Oluştu

Güncel Haberler

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yağış kazayı beraberinde getirdi. Yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır makasladı. Kaza sebebiyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tem Otoyolu Sakarya geçişinde yağış kazayı beraberinde getirdi. Yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır makasladı. Kaza sebebiyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Sapanca geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BDK 609 plakalı tır, yağışın da etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç makasladı. Meydana gelen kaza sebebiyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine gelen polis ekiplerince bir süre kontrollü şekilde sağlanan trafik, aracın kaldırılması ile birlikte normal seyrine döndü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Sakarya Tragger Güncel Haberler

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