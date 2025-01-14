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Yağış Nedeniyle İstinat Duvarı Yıkıldı, Park Halindeki Otomobile Hasar Verdi

Yağış Nedeniyle İstinat Duvarı Yıkıldı, Park Halindeki Otomobile Hasar Verdi
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Sarıyer'de meydana gelen olayda, aşırı yağışlar nedeniyle istinat duvarı yıkıldı ve park halindeki otomobilde hasar oluştu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Sarıyer'de yağış nedeniyle istinat duvarının üzerine yıkıldığı park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kestane Suyu Sokak'ta arsanın kenarındaki istinat duvarı, yağış nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobil hasar görürken yol trafiğe kapatıldı.

Belediye ekiplerince molozların temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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