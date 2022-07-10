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Yağış etkisini sürdürüyor

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul'da geceden beri aralıklı devam eden yağış nedeniyle kentin farklı noktalarında su baskınları, kazalar ve yollarda çökmeler meydana geldi.

İstanbul'da geceden beri aralıklı devam eden yağış nedeniyle kentin farklı noktalarında su baskınları, kazalar ve yollarda çökmeler meydana geldi.

Yağışın etkisiyle Güngören Belediyesi tarafından yapımı süren Mareşal Çakmak Otoparkı inşaatı, içerisindeki iş makineleri ve hafriyat kamyonlarıyla birlikte sular altında kaldı.

Otopark inşasındaki suyun tahliyesi için çalışmalar başlatıldı.

Evdeki suyu leğenlerle boşaltmaya çalıştılar

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda su birikintileri oluşurken, bir evi su bastı. Evdeki sular, leğenlerle boşaltılmaya çalışıldı.

Avcılar Gümüşpala Mahallesi Başaran Sokak'ta ise yoğun yağış sebebiyle çökme meydana geldi.

Kentte, yağışın etkisiyle maddi hasarlı kazalar da yaşandı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

İstanbul Avcılar su Güncel Haberler

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