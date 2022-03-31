Yağcıoğlu Apartmanı davasında gerekçeli karar açıklandı

BODRUM, MUĞLA (DHA) - İZMİR'de depremde yıkılan 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı davasında 1'i tutuklu 2 sanığın 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldığı gerekçeli karar açıklandı. Kararda, deprem kuşağındaki Türkiye'de önceden de çok fazla deprem meydana gelmiş olması nedeniyle sanıkların, eylemlerin sonuçlarını öngördükleri halde kanun ve yönetmeliklere uygun davranmayıp gerekli özeni göstermediklerinin altı çizildi.

Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020'de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı soruşturması kapsamında müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesul Orhan Ayber tutuklandı. Hazırlanan iddianamede; projelendirmedeki eksikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle binanın yıkıldığı belirtildi. İddianamede Şerafettin Ağar ile Orhan Ayber hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.

Ağar tarafından uygun malzemelerin kullanılmadığı, kısmi bodrum yapılması gerekirken söz konusu katın tamamen bodrum kata çevrildiği de gerekçeli kararda yer aldı. Anlatılan nedenler ışığında sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanması neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldıkları, meydana gelen olayda bilinçli taksir halinin bulunduğu kanaatine varıldığından, olayın oluş şekli ve can kaybının fazlalığı dikkate alınarak yarı oranda artışla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıkları, duruşmadaki iyi hal durumları ve ilerleyen yaşları sebebiyle 12'şer yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıkları açıklandı.