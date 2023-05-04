Yağ Satışı Vaadiyle 150 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu

ADANA merkezli 9 ilde yağ satışı vaadiyle Fransa ve Arap ülkelerindeki iş insanlarını 150 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, göstermelik üretim yapılan yağ fabrikasında, alıcıları gezdirerek güven kazandıkları ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sait Y.'nin kurduğu ayçiçek yağı imalatı şirketi aracılığıyla Fransa ve Arap ülkelerinde bulunan iş insanlarına ulaşarak yağ satışı vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığını tespit etti. Ekipler, Sait Y. ile birlikte dolandırıcılık çetesi üyesi olduğu belirlenen 49 şüpheliyi yakalamak için dün şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, Sait Y. ile oğlu Mehmet Y.'nin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 12 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak'ta toplam 7 daire, 763,87 metrekare arsa ve 5 araca tedbir kararı uygulandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 19 bin Euro, 15 bin dolar, 23 bilezik, 2 altın tespih, 5 altın yüzük, 13 lüks marka kol saati, 16 çeyrek altın, çeşitli ziynet eşyaları, çok sayıda senet ve makbuz ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü, firari 12 kişiyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.