Yabuli'de Asya Kış Oyunları Fener Festivali Kutlandı
Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Yabuli kasabasında düzenlenen 9. Asya Kış Oyunları'nda Fener Festivali etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte aslan ve ejderha dansçıları dikkat çekici performans sergiledi.
YABULİ, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Yabuli kasabasında bulunan 9. Asya Kış Oyunları'nın basın merkezinde düzenlenen Fener Festivali kutlama etkinliğinde aslan ve ejderha dansçıları ilgi çekici bir performans sergiledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel