Yabancıya konut satışında yeni rekor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ocak-şubat verilerine göre, Türkiye'de yabancılara konut satışı yüzde 55,6'lık artışla 8 bin 777'ye yükseldi. GYODER-İNDER Üyesi Selman Özgün, önceki yıllara göre yabancılara konut satışındaki en yüksek sayılara ulaşıldığını söyledi.

TÜİK, şubat ayı sonu itibarıyla konut satış sayılarını açıkladı. Türkiye genelinde şubat ayında 97 bin 587 konut satışıyla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1'lik artış oldu. İstanbul 18 bin 752 konut satışıyla ilk sırada yer aldı. İkinci 8 bin 464 konutla Ankara, üçüncü 5 bin 575 konutla İzmir, dördüncü 4 bin 727 konutla Antalya ve beşinci 3 bin 354 konutla Bursa olarak kayıtlara geçti. Konut satışları ocak-şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 22,5 artışla 185 bin 893'e yükseldi.

"Savaşla birlikte Rusya'ya uygulanan ekonomik ambargo ve yaptırımlar sonrası bu ülkede ciddi olumsuzluklar yaşanıyor. Rusya Merkez Bankası'nın gerçek kişilerin yurt dışına para transferini aylık 5 bin dolarla sınırlaması, bu ülke vatandaşlarının konut alımını direkt etkileyecektir. Burada özellikle Rusların konut alımında ciddi düşüşler bekliyoruz. Ancak bu yıl Türkiye'nin yabancıya konut satışında yüzde 20 civarında artış beklendiği göz önünde bulundurulduğunda, yıl genelindeki satışlar daha az etkilenecektir. Yıl sonu için beklenen minimum 70 bin adet rakamı biraz daha aşağılarda gerçekleşebilir, ancak 2022'yi yine artışla kapatırız."