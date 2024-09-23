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Yabancıya Konut Satışında Düşüş: 2023'te Satışlar Yüzde 40 Azaldı

Yabancıya Konut Satışında Düşüş: 2023'te Satışlar Yüzde 40 Azaldı
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Türkiye'de ikamet izniyle bulunan yabancı sayısı 1 milyon 84 bin 825 iken, bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yabancılara yapılan konut satışında %40 düşüş kaydedildi. En fazla konut satışı ise Antalya'da gerçekleştirildi.

İKAMET izniyle 1 milyon 84 bin 825 yabancının bulunduğu Türkiye'de, 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 düşüşle 15 bin 68 konut yabancıya satıldı. En çok Rusların konut aldığı Türkiye'de, yabancılara en fazla Antalya'da ev satışı yapıldı.

Türkiye'de ikamet izniyle bulunan yabancı sayısı, 1 milyon 84 bin 825 oldu. Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre; 2020'de 886 bin 653 olan ikamet izniyle Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 2021'de 1 milyon 314 bin 181, 2022'de 1 milyon 354 bin 94, 2023'te 1 milyon 107 bin 32 olarak kayıtlara geçti. 12 Eylül itibarıyla ikamet izniyle Türkiye'deki yabancıların sayısına göre; ilk 10 uyruk şöyle:

"Türkmenistan 109 bin 530, Rusya Federasyonu 91 bin 304, Irak 78 bin 615, İran 76 bin 897, Suriye 76 bin 377, Azerbaycan 71 bin 372, Özbekistan 55 bin 271, Kazakistan 44 bin 789, Afganistan 38 bin 808, Ukrayna 35 bin 531."

RUSLAR İLK SIRADA

Pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle artan yabancı nüfusta bu yıl yaşanan azalma, konut satışlarına da yansıdı. Ağustos ayında yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 azalarak 2 bin 257 oldu. Yabancılara konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 838 ile İstanbul, 696 ile Antalya, 174 ile Mersin oldu. Ağustos ayında ülke uyruklarına göre; en fazla konut satışı 381 ile Rusya Federasyonu, 171 ile İran ve 161 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

3 YABANCIDAN 1'İ ANTALYA'YI TERCİH ETTİ

Ocak- ağustos döneminde 15 bin 68 konut, yabancılara satıldı. Geçen yıl aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışı 25 bin 134 olarak kayıtlara geçti. Bu yıl yabancıya en fazla konutun satıldığı il, Antalya oldu. Antalya'da 5 bin 442, İstanbul'da 5 bin 196, Mersin'de 1334, Ankara'da 370, Yalova'da 365, Bursa'da 356, Kocaeli'de 267, İzmir'de 248, Aydın'da 245, Trabzon'da 223 konut satıldı.

Ocak- ağustos döneminde en fazla konut satışı, Rusya Federasyonu vatandaşlarına oldu. Uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla şöyle:

"Rusya Federasyonu 3 bin 289, İran 1392, Ukrayna 1057, Almanya 802, Irak 748, Kazakistan 692, Azerbaycan 517, Suudi Arabistan 393, Amerika Birleşik Devletleri 371, Çin 342, Afganistan 331."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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