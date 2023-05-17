Yabancıya konut satışında Antalya birinci

NİSAN ayı sonu itibarıyla Türkiye'de yabancılara en çok konut satış yapılan il Antalya oldu.

NİSAN ayı sonu itibarıyla Türkiye'de yabancılara en çok konut satış yapılan il Antalya oldu. Türkiye genelinde yabancıya her 2,5 konuttan 1'i, Antalya'da satıldı. Ruslar, geçen yıla göre yüzde 76'lık artışla rekor kırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), nisan ayı sonu itibarıyla açıklanan yabancıya konut satış verilerine göre Antalya, hem nisan ayında hem de dört aylık dönemde Türkiye'de birinci oldu. Antalya'da geçen yıl nisan ayında 1970 olan yabancılara konut satışı, bu yıl yüzde 48 geriledi. 2023'ün 4 aylık döneminde Antalya'da yabancılara konut satışında sadece nisan ayında düşüş yaşandı.