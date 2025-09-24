Yabancılara Muvazaalı Gayrimenkul Satışı Yapan Suç Örgütü Çökertildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, yapılan operasyonlar sonucu 106 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakalanan şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, bin 240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el konduğunu kaydetti. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için 'muvazaalı gayrimenkul satışı' yapan organize suç örgütü çökertildi. 106 şüpheli yakalandı. İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve

özel belgede sahtecilik suçlarına yönelik yaptığımız operasyonlarımızda 106 şüpheliyi yakaladık.

Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı.

Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, bin 240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el kondu."