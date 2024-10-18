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Yabancılara Konut Satışlarında Sert Düşüş

Yabancılara Konut Satışlarında Sert Düşüş
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TÜİK verilerine göre, 2023 yılının Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları önceki yıla göre yüzde 39 azalarak 17 bin 90'a düştü. Antalya ve İstanbul, yabancıların en çok tercih ettiği şehirler olmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bu yıl eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye'de yabancılara 17 bin 90 konut satışı yapılırken, yüzde 39'luk sert düşüş yaşandı. Antalya 5 bin 990 konutla birinci, İstanbul 5 bin 979 konutla ikinci sırada. Türkiye'de yabancılara satılan her 3 konuttan 2'si Antalya ve İstanbul'dan.

Antalya ve İstanbul, Türkiye'de yabancıların konut yatırımı ve yaşam açısından en çok tercih ettiği 2 il. Eylül ayı sonu verilerine göre yabancılara satılan her 3 konuttan 2'si bu iki ilde yer alıyor. TÜİK verilerine göre bu yıl 9 aylık dönemde yabancılara toplam konut satışı 17 bin 90 olurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39'luk düşüş yaşandı. Bu yıl başından itibaren süren sert düşüş, eylül ayında devam etti. Yabancılara konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 azalarak, 2 bin 22 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara satışın payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

ANTALYA İLK SIRADA

Yabancılar ve özellikle Rus vatandaşlarının hem turistik hem de yaşam açısından en çok ilgi gösterdiği Antalya, konut satışında ilk sırada yer alıyor. Bu yıl 9 aylık dönemde Türkiye'de yabancılara yapılan her 3 konuttan 1'inin satışı Antalya'dan gerçekleşti. Antalya bu dönemde toplam 5 bin 990 konut satışıyla Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Geçen yıl aynı dönemde 10 bin 372 konutun satıldığı Antalya'da yüzde 43'lük düşüş görüldü.

Türkiye'den konut alan yabancıların en çok tercih ettiği 2'nci il İstanbul'da ise bu yıl 9 aylık dönemde yabancılara toplam 5 bin 979 konut satışı gerçekleşti. İstanbul'da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 34'lük düşüş yaşandı. Eylül ayında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 783 ile İstanbul, 548 ile Antalya, 210 ile Mersin oldu.

EN ÇOK RUSLAR KONUT ALIYOR

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 346 ile Rusya Federasyonu, 163 ile İran ve 139 ile Irak vatandaşlarına yapıldı. Eylül sonu itibarıyla 9 aylık toplam satışlarda da geçen sene 8 bin 683 konut alan Ruslar, bu yıl 3 bin 635'e düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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