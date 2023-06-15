Yabancılar konut yatırımını en çok Antalya'ya yaptı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Antalya, mayıs ayında 1245 konutla yabancılara en fazla konut satışı yapılan il oldu. Ruslar başta olmak üzere Ukrayna, Kazakistan gibi ülke vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği Antalya, 5 aylık dönemde ise 6 bin 446 konut satışıyla yabancıların en çok tercih ettiği kent oldu.

TÜİK, 2023 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla hem iç pazar hem de yabancılara yönelik konut satış rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde mayıs ayındaki toplam konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 azalarak, 113 bin 276 oldu. İstanbul 18 bin 435 konut satışı ve yüzde 16,3 ile en yüksek paya sahip il oldu. 11 bin 196 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara ikinci, 6 bin 158 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya üçüncü sırada yer aldı. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konutla Ardahan, 38 konutla Hakkari, 55 konutla Bayburt ve Tunceli oldu.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) üyesi Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, 2021'in Şubat ayında başlayan ve halen devam eden Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonrası bu iki ülkeden Türkiye'ye, özellikle Antalya'ya ciddi göç yaşandığını söyledi. Birçok Rus ve Ukraynalının bu göçle birlikte Antalya'da konut yatırımı yaptığını kaydeden Özgün, Ruslar başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ve Almanya başta olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinden Antalya'ya yönelik konut alımı ilgisinin sürdüğünü kaydetti.