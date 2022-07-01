Yabancılar için ikamete kapatılan mahalle sayısı 1169'a çıkarıldı İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 1 Temmuz itibarıyla yabancıların ikamet ili değişikliği işlemlerine kapatılan mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 1 Temmuz itibarıyla yabancıların ikamet ili değişikliği işlemlerine kapatılan mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığını açıkladı. Başkanlığın yazılı açıklamasında, Türkiye'de çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak daha önce belirli illerdeki 781 mahallenin, yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında, geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, bugün itibarıyla ikamet ili değişikliği işlemlerine kapalı mahalle sayısının 1169'a çıkarıldığı belirtildi. Göç İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul'da 54, Ankara'da 24, İzmir'de 27, Adana'da 75, Gaziantep'te 162, Hatay'da 109, Şanlıurfa'da 170, Kahramanmaraş'ta 32, Kilis'te 83, Mardin'de 59, Mersin'de 63 mahalle yabancıların ikamet ili değişikliği işlemlerine kapatıldı. Bazı mahalleleri yabancıların kayıt işlemlerine kapatılan diğer iller şunlar: "Adıyaman (19), Afyonkarahisar (20), Ağrı (1), Aksaray (11), Amasya (1), Antalya (10), Bartın (3), Batman (2), Bayburt (1), Bilecik (4), Bingöl (1), Bolu (10), Burdur (10), Bursa (19), Çanakkale (10), Çankırı (9), Çorum (7), Denizli (1), Diyarbakır (3), Düzce (2), Elazığ (11), Erzincan (5), Eskişehir (3), Giresun (1), Gümüşhane (1), Iğdır (1), Isparta (4), Kahramanmaraş (32), Karabük (7), Karaman (1), Kastamonu (7), Kayseri (14), Kırklareli (1), Kırşehir (3), Konya (18), Kütahya (2), Malatya (16), Manisa (1), Muğla (2), Muş (1), Nevşehir (15), Niğde (10), Osmaniye (8), Rize (1), Sakarya (3), Samsun (5), Sinop (2), Sivas (5), Tokat (1), Trabzon (1), Uşak (6), Yalova (7), Yozgat (4)." Yabancıların kayıt işlemlerine bugün itibarıyla kapatılan mahallelerden bazıları ise şöyle: "Ankara-Çankaya: Devlet Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ankara-Mamak: Demirlibahçe Mahallesi, Ankara-Yenimahalle: Karşıyaka Mahallesi, İvedikköy Mahallesi, Ankara-Altındağ: Hacı Bayram Mahallesi, İstanbul-Esenyurt: Sultaniye Mahallesi, İstanbul-Fatih: Molla Hüsrev Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi, İstanbul-Beyoğlu: Yenişehir Mahallesi, Katipmustafa Çelebi Mahallesi, Asmalı Mescit Mahallesi, İstanbul-Bahçelievler: Şirinevler Mahallesi, İstanbul-Avcılar: Gümüşpala Mahallesi, İzmir-Bornova: Işıklar Mahallesi, Zafer Mahallesi, Serintepe Mahallesi, İzmir-Konak: Süvari Mahallesi, Yeşildere Mahallesi, Kocakapı Mahallesi, Akarcalı Mahallesi, Murat Mahallesi, Kadifekale Mahallesi, Bursa-Osmangazi: Santral Garaj Mahallesi, Doğanbey Mahallesi, Şehabettinpaşa Mahallesi, Kuruçeşme Mahallesi, Bursa-Yıldırım: Anadolu Mahallesi, Duaçınarı Mahallesi, Beyazıt Mahallesi, Antalya-Alanya: Kargıcak Mahallesi, Mahmutlar Mahallesi, Kestel Mahallesi, Avsallar Mahallesi, Antalya-Konyaaltı: Liman Mahallesi, Hurma Mahallesi, Sarısu Mahallesi, Muğla-Fethiye: Ölüdeniz Mahallesi." AA / Ali Kemal Akan - Güncel İstanbul Ankara İzmir Güncel Haberler

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