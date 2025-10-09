Yabancı Yatırımcıları Dolandıran 10 Şüpheli Gözaltında

Ayşe GÜREL/-ANTALYA'da yabancı uyruklu yatırımcılardan Türkiye'de yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon euro alan ve sahte belgelerle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, 9'u İstanbul Adalet Sarayı'na getirilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Rusya Federasyonu ve Slovakya vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan mağdurdan Türkiye'de yatırım yapma vaadi ile yaklaşık 197 milyon euro para alan şüphelilerin sahte belgeler düzenleyerek yatırımcıyı uzun süre oyaladıkları tespit edildi. Şüphelilerin verilen paraların izini kaybettirmek için usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, Antalya Serik'te çok sayıda otelin sahibi olan oteller grubunun yönetim kurulu başkanı ile Kemer'de lüks tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 'Nitelikli dolandırıcılık', 'resmi ve özel belgede sahtecilik', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak/yönetmek' ve 'üye olmak' suçlarından haklarında işlem yapılan şüphelilerden biri emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Avukat olan bir şüphelinin yurtdışında olduğu, bir başka şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Kalan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından mevcutlu olarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirileceği öğrenildi.