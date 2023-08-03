Yabancı Yardımseverler Hatay'da Depremzedelere Yardım Ediyor

Depremin vurduğu Hatay'a yardım maksatlı gelen yabancı uyruklu 25 kişi, aşevinde depremzede vatandaşlara yemekten bulaşığa kadar birçok hizmet vererek gönüllere dokunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Enkaz kente dünyanın dört bir yanından yardımseverler akın etti. Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde de hizmet veren aşevinde de 12 Çinli, 5 Amerikalı, 3 Avusturyalı, 5 Alman yardımsever, depremzedelere yardım ediyor. Yardımseverler, yeri geldiğinde yemek dağıtıyor yeri geldiğindeyse bulaşıkları yıkıyor.

"Çin'den gelenle tanıştım, Honkong, Amerika, Avusturya ve Avustralya'dan gelen var"

Dünyanın dört bir yanından gelip, kendilerine hizmet eden insanlara teşekkürlerini dile getiren depremzedelerden Akif Yaşar, "Burada daha çok yabancı ülkelerden gelenler bizlere hizmet ediyorlar. Devletimizin katkılarıyla. Onlar da sağ olsunlar, burada gelip hizmet ediyorlar. Çoktan beri burada yemek yiyoruz. Burada 3 öğün yemek veriyorlar. Çin'den gelenle tanıştım, Honkong, Amerika, Avusturya ve Avustralya'dan gelen var" dedi.

Aşevinde çıkan yemeklerin güzel olduğunu dile getiren Sebahattin Cemal, "Yemekler çok güzel, rabbim razı olsun. Daha fazla insan gelse buraya daha iyi olur. Burada yemekleri yabancılar ve yerliler var onlar yapıyorlar" şeklinde konuştu. - HATAY