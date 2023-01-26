Yabancı Uzmanlar Çin Ekonomisine Güveniyor

Çin ekonomisinin istikrarlı büyümesine olan güvenlerini ifade eden birçok uzman, bunun zayıf küresel ekonomiye ivme kazandıracağını söyledi.

Çin ekonomisinin istikrarlı büyümesine olan güvenlerini ifade eden birçok uzman, bunun zayıf küresel ekonomiye ivme kazandıracağını söyledi.

Çok sayıda beklenmedik faktörle karşı karşıya kalan Çin ekonomisi, 2022'de yüzde 3 büyüyerek dünyanın önde gelen ekonomileri arasında nispeten yüksek bir oran yakaladı.

SES 1 (İspanyolca): EDUARDO REGALADO, Küba Uluslararası Politika Araştırmaları Merkezi'nde kıdemli araştırmacı:

"2022 yılına ilişkin sonuçlarda altı çizilmesi gereken ilk şey, Çin ekonomisinin dirençli olduğu, yani bu güçlü iç ve dış zorluklara karşı koyduğudur. Çin ekonomisi bu zorluklara rağmen büyümesini sürdürdü.

Yüzde 3'lük bir büyüme (2022'de), Çin ekonomisinin büyüklüğü düşünülürse çok büyük bir büyüme anlamına geliyor. Ayrıca buna ek olarak, büyümeyi sürdürmesi de önemli.

Bu son derece sürpriz bir sonuç ve hem içte hem de dıştaki zorlu durumda Çin ekonomisinin alkışı hak eden bir sonucudur."

Çin ekonomisi dünyaya daha yakın ve güçlü şekilde entegre olduğu için uzmanlar Çin'in ekonomik toparlanmasının dünya ekonomisinin büyümesine yönelik önemli bir ivme sağlayacağına inanıyor.

SES 2 (İngilizce): HEYSEM EL-GAYS, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri:

"Çin dışa açılma gerçekleştirdi. Çin, önde gelen bir küresel ekonomik lokomotif konumunda. Bu hem küresel ekonomi, hem dünya, hem de enerji açısından çok şey ifade ediyor. ve tabii ki, Çin ile dünyanın geri kalanı arasındaki ticaret açısından da önemli.

Bunun etkisi çok büyük. Çin'de yaklaşık 4 yıl yaşamış ve Çin'in gerçekte nasıl gelişip büyüyebildiğini gören, Çin halkını, onların ne kadar faal, son derece yurtsever ve ülkelerinin kalkınması için son derece istekli olduğunu gören biri olarak Çin'e inanıyorum. Çin ekonomisine ve Çin liderliği, hükümeti ve halkının gücüne olan güvenimiz son derece yüksek."

SES 3 (İspanyolca): EDUARDO REGALADO, Küba Uluslararası Politika Araştırmaları Merkezi'nde kıdemli araştırmacı:

"Çin'in kurulu bir kapasitesi var, Çin'in ekonomik kalkınmasını koruyup destekleyecek iç talebi var. Çin, küresel değer zincirlerine, tedarik zincirlerine entegre olmuş durumda; bu da iç talebi teşvik ediyor. Çin'in ekonomik büyümesi ülkede bariz şekilde fark edilecek ve bunun dünya ekonomisine faydaları olacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)