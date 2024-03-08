Üye Girişi
Haberler

Yabancı Uyruklulara Sahte Doktor Raporu ve Kira Sözleşmesi Operasyonu

Güncelleme:

Türkiye'de ikamet izni olmayan yabancı uyruklulara, sınır dışı edilmemeleri için para karşılığında sahte doktor raporu ve kira sözleşmesi düzenledikleri belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'de ikamet izni olmayan yabancı uyruklulara, sınır dışı edilmemeleri için para karşılığında sahte doktor raporu ve kira sözleşmesi düzenledikleri belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'de ikamet izni bulunmayan yabancı uyrukluların sınır dışı edilmemek için yasa dışı işlemlere başvurduğu tespit edildi.

Savcılıkça belirlenen 29 şüphelinin, yabancı uyruklulara Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun "Sınır dışı etme kararı alınmayacaklar" maddesindeki hükümlerden faydalanabilmeleri için para karşılığında sahte doktor raporları ve noterliklerde içeriği sahte kira sözleşmeleri temin ettiği anlaşıldı.

Şüphelilerin bu şekilde yabancı uyrukluların Türkiye'de kalmasına imkan sağladığını belirleyen savcılık, 25 ayrı eylem gerçekleştiren 29 şüpheli hakkında "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatı üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 4 şüpheli hakkında arama çalışmaları sürerken, 1 zanlının ise cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mesut Özarslan kimdir? CHP Ankara Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan kaç yaşında, nereli? Özgür Cihan Turan kimdir? Gelecek Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Özgür Cihan Turan kaç yaşında, nereli? Satılmış Karakoç kimdir? CHP Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Satılmış Karakoç kaç yaşında, nereli? Hayati Okuroğlu kimdir? CHP İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli? asdasd asdasd asdasd Ateş Ertoşi kimdir? Gelecek Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ateş Ertoşi kaç yaşında, nereli? Selim Çırpanoğlu kimdir? CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Selim Çırpanoğlu kaç yaşında, nereli? Övünç Demir kimdir? CHP İzmir- Torbalı Belediye Başkanı adayı Övünç Demir kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Narlıdere adayı Hasan Dikici ve Şazime Yaşa kimdir? Selçuk Balkan kimdir? CHP İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli? Levent Koç kimdir? CHP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Levent Koç kaç yaşında, nereli? Mehmet Doğanay kimdir? CHP Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı Mehmet Doğanay kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan Adayları Mehmet Nezir Kabak ve Semra Yaşa Gül Kimdir? Yakup Odabaşı kimdir? CHP Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı kaç yaşında, nereli? Arif Güçlü kimdir? CHP Ankara- Evren Belediye Başkan adayı Arif Güçlü kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title