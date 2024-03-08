Yabancı Uyruklulara Sahte Doktor Raporu ve Kira Sözleşmesi Operasyonu

Türkiye'de ikamet izni olmayan yabancı uyruklulara, sınır dışı edilmemeleri için para karşılığında sahte doktor raporu ve kira sözleşmesi düzenledikleri belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'de ikamet izni bulunmayan yabancı uyrukluların sınır dışı edilmemek için yasa dışı işlemlere başvurduğu tespit edildi.

Savcılıkça belirlenen 29 şüphelinin, yabancı uyruklulara Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun "Sınır dışı etme kararı alınmayacaklar" maddesindeki hükümlerden faydalanabilmeleri için para karşılığında sahte doktor raporları ve noterliklerde içeriği sahte kira sözleşmeleri temin ettiği anlaşıldı.

Şüphelilerin bu şekilde yabancı uyrukluların Türkiye'de kalmasına imkan sağladığını belirleyen savcılık, 25 ayrı eylem gerçekleştiren 29 şüpheli hakkında "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatı üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 4 şüpheli hakkında arama çalışmaları sürerken, 1 zanlının ise cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.