Yabancı uyruklular deprem bölgesine nakdi yardım yaptı

Kayseri'de yaşayan yabancı uyruklular ve sivil toplum kuruluşları, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlara yardım etmek için nakdi yardımda bulundu. Yardımlar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Adıyaman'a gönderildi.

Kayseri'de yaşayan yabancı uyruklular ve sivil toplum kuruluşları, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere nakdi yardımda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlara yardım etmek isteyen yabancı misafirler topladıkları nakdi yardımı İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Danışman'a teslim etti.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından teslim alınan bağışlar, Kayseri Valiliğinin koordinasyonu ile Adıyaman'a gönderildi.

Öte yandan su, gıda gibi çeşitli yaşamsal malzemeler de bölgeye ulaştırıldı.