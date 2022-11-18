YABANCI UYRUKLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ORMANDA ÖLÜ BULUNDU Güncel Haberler DÜZCE Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde öğrenim gören Suriye uyruklu bir öğrenci ormanda ölü bulundu. DÜZCE Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde öğrenim gören Suriye uyruklu bir öğrenci ormanda ölü bulundu. Olay 17.00 sıralarında Düzce'nin Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Mılad Al Mahmoud isimli öğrenciden haber alamayan arkadaşları durumu emniyet ekiplerine bildirdiler. Çevrede arama başlatan polis ekipleri Suriye uyruklu öğrenciyi ormanda ölü halde buldu. Vücudunda darp izi ya da başka bir bulguya rastlanmayan öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, Mılad Al Mahmoud'un cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Düzce Üniversitesi Edebiyat Suriye Düzce Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› YABANCI UYRUKLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ORMANDA ÖLÜ BULUNDU - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.