Yabancı Uyruklu Şüpheli Silah Paylaşımı Yaptı, Gözaltına Alındı

İstanbul'da belindeki silahla sosyal medyada paylaşım yapan ve ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

Belindeki silahla sosyal medya paylaşımı yapan ve ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün bir sosyal medya hesabından yapılan atölyede silah üretildiğine dair videolu paylaşımla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan kontrollerde, videoda bahsedilen silah atölyesinin var olmadığı ve şüphelinin belindeki silahın kurusıkı olduğu tespit edildi.

Videolu paylaşımlar yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli A.U. (26), Arnavutköy'de yakalandı. Şüphelinin ülkeye kaçak yollardan girdiği ve oturma izninin bulunmadığı anlaşıldı.

A.U'nun, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.