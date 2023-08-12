Yabancı uyruklu şahsın işlettiği ruhsatsız dükkan mühürlendi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın işlettiği ruhsatsız dükkan, zabıta tarafından mühürlendi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, ruhsatsız olduğu tespit edilen büfe kapatıldı. Ayrıca, izinsiz yapılan baraka da yıkıldı.