Yabancı uyruklu şahsın işlettiği ruhsatsız dükkan mühürlendi
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın işlettiği ruhsatsız dükkan, zabıta tarafından mühürlendi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, ruhsatsız olduğu tespit edilen büfe kapatıldı. Ayrıca, izinsiz yapılan baraka da yıkıldı.
Yabancı uyruklu şahsın işlettiği ruhsatsız dükkan mühürlendi
KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın işlettiği ruhsatsız dükkan, zabıta tarafından mühürlendi.
Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatıyla yabancı sığınmacılara yönelik denetimler yapıldı. Zabıta görevlileri, yabancı uyruklu bir şahsa ait büfenin ruhsatsız olduğunu tespit etti. Gıda alanında hizmet verilen dükkan, vergi levhası, iş yeri açma-kapama belgeleri bulunmadığı gerekçesiyle mühürlenerek kapatıldı. Zabıta Müdürü Semih Serhat Göçer, yanancı uyruklu sığınmacılara uyarıda bulunarak, ruhsatsız dükkanda faaliyet gösterilemeyeceği söyledi. Kaldırım üzerine izinsiz yapılan baraka da belediye görevlilerince yıkıldı.