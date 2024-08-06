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Yabancı Uyruklu Kişi Genç Kızı Taciz Etti, Kalabalık Apartmanı Taşladı

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir markette yabancı uyruklu bir kişinin genç kızı taciz ettiği iddia edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, aynı binada kalan 50 yabancı uyruklu kişi ilçeden uzaklaştırıldı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesi, Merkez Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişinin markette genç kızı taciz ettiği iddia edildi. Toplanan kalabalık, şüphelinin kaçtığı apartmanı taşladı. Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alınırken, aynı binada kalan 50 yabancı uyruklu kişi ilçeden uzaklaştırıldı.

Olay, gece saatlerinde Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir markette alışveriş yapan genç kız, iddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi tarafından taciz edildi. Çevredekiler de şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli olay yerinden kaçarak, kendisi gibi 50 yabancı uyruklu kişinin yaşadığı binaya gitti. Olayın ardından toplanan kalabalık, şüphelinin kaçtığı binayı taşlarken bölgeye çevik kuvvet, jandarma ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

OLAY SONRASI İLÇEDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Polis ekipleri, bina önünde toplanan kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Şüpheli, binaya giren polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak yoğun güvenlik önlemleri altında işlemleri için polis merkezine götürüldü. Şüphelinin bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Şüpheli ile aynı binada kalan 50 yabancı uyruklu kişi de ilçeden uzaklaştırıldı. İl Göç İdaresi tarafından yabancı uyruklu kişiler hakkında da işlem başlatıldı. Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

SAKARYA VALİLİĞİ OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Kaynarca ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın, bir kadına yönelik taciz iddiası üzerine kolluk birimlerimiz derhal harekete geçmiş ve söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç başlatılmıştır. Konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricindekilere itibar etmemeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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