Yabancı Uyruklu Genç Kazada Yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da motosikletin kaldırıma çarparak yuvarlanması sonucu ehliyetsiz yabancı uyruklu sürücünün yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, sürücü ve araç sahibine toplam 16 bin 380 lira para cezası kesildi.