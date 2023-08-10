Bolu'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, 'Türkiye'ye kaçak yollarla altın ve döviz sokmuşsunuz' diyerek yabancı uyruklu aileyi 450 bin TL dolandırdı. Şüpheliler operasyonla yakalandı.

Yabancı uyruklu aileyi dolandıran şüpheliler yakayı ele verdi

- " Türkiye'ye kaçak yollarla altın ve döviz sokmuşsunuz" diyerek dolandırdılar

BOLU Bolu'da kendilerini polis olarak tanıtıp, "Türkiye'ye kaçak yollarla altın ve döviz sokmuşsunuz" diyerek yabancı uyruklu aileyi 450 bin TL dolandıran 3 şüpheli operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da ikamet eden 3 yabancı uyruklu şahıs kendilerini polis olarak tanıtarak, yabancı uyruklu bir aileyi aradı. Telefonla aradıkları yabancı uyruklu aileyi korkutarak kandıran şüpheliler, "Türkiye'ye kaçak yollarla döviz ve altın soktuğunuz tespit edildi" diyerek para ve altınların emniyete teslim edilmesi gerektiğini söyledi. 3 yabancı uyruklu şüpheli, yaklaşık 450 bin lira değerindeki döviz ve altını ailenin elinden aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan yabancı uyruklu aile, polisten yardım istedi. İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Ankara'ya gittiğini belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucu yabancı uyruklu S.A, M.H. ve S.M.A. içinde bulundukları takside yakalandı. Bolu'ya getirilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.