Yabancı üniversite öğrencileri Çin'deki öğrenimlerine salgın nedeniyle devam edemiyor - Haberler

Yabancı üniversite öğrencilerinin büyük bölümü, Kovid-19 salgını gerekçesiyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle iki yılı aşkın süredir öğrenim gördükleri Çin'e gidemiyor.

Aralarında Türklerin de bulunduğu, salgın öncesinde yurt dışından yüksek öğrenim için Çin'e gelen 500 bine yakın öğrenci, 2020'nin ilk aylarından bu yana uygulanan vize ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle öğrenimlerine devam edemiyor.

Pekin yönetimi, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü salgının yayılmasının ardından 2020'nin başında üniversitelerde yüz yüze eğitime ara vermiş, ayrıca tüm vize ve oturum izinlerini iptal ederek ülkeye seyahatleri durdurmuştu.

Çin'de 2021'de bazı üniversitelerde yeniden yüz yüze eğitime başlanmasına rağmen "sıfır Kovid" politikası doğrultusunda uygulanan kısıtlamalar ve öğrenci vizelerinin yenilenmemesi sebebiyle yabancı öğrenciler ülkeye dönemedi.

Çin hükümeti, bu yılın başından itibaren öğrencilerin aşamalı olarak gelişine izin vermeye başlasa da çok az sayıda öğrenci ülkeye dönebildi.

Merkezi Pekin'de bulunan yurt danışmanlık hizmetleri şirketi China Admissions'tan alınan bilgiye göre, 2022'nin başından itibaren az sayıdaki ülkeden küçük öğrenci gruplarının ülkeye dönüşüne izin verildi. Bunların arasında ABD'den Amerika üniversitelerinin Çin'de kurduğu Tianjin Juilliard ve NYU Shanghai gibi okullarda okuyanlar ile bazı burs programlarıyla eğitim gören öğrencilerle Güney Kore, Nikaragua, Solomon Adaları, Tayland, Sri Lanka, Solomon Adaları ve Rusya'dan öğrenciler bulunuyor.

Öte yandan Pakistan ve Hindistan'dan gelen öğrenciler için hükümetler arası görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Henüz az sayıda yabancı öğrenci ülkeye dönebilirken Çin'de 2022'nin başından bu yana Omicron vakalarının tetiklediği salgınlar nedeniyle başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere, ülkenin önde gelen üniversitelerinin bulunduğu çok sayıda büyük şehirde salgın koruma tedbirlerini yeniden uygulanmaya başlaması, okula dönüşün de yavaşlamasına yol açtı.

Öğrencilerin dönüşü, ülkelerle yapılan ikili görüşmelerle koordine edilirken, bürokratik sürecin yavaş işlediği gözleniyor. Örneğin, Çin'de eğitim gören yaklaşık 20 bin Hint öğrencinin durumunda, iki ülke dışişleri bakanlarının marttaki görüşmesinde gündeme gelmesine rağmen hala bir sonuç alınamadı. Hint tarafının dönüş talebi olan öğrencilerin listesini Pekin'e ilettiği fakat dönüş için öngörülen takvime hala karar verilemediği belirtildi.

Türk öğrencilerin dönüşü için girişimler sürüyor

Bu arada Türkiye de Çin'de eğitim gören Türk öğrencilerin dönüşü için görüşmeler yürütüyor. Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ve Eğitim Müşavirliği, okula dönüş konusunda Çin Dışişleri Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerini sürdürüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, AA muhabirinin, Türk öğrencilerin dönüşü konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna verdiği yanıtta, "Yabancı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürmek üzere Çin'e dönmeleri gerektiğini hususuna ciddiyetle eğiliyoruz. Konuyu salgın koşullarının gelişimi ışığında uygun şekilde ele almak üzere ilgili ülkelerle istişarelerimiz sürüyor." dedi.

Türk öğrenciler de diğer ülkelerdekiler gibi süregelen kısıtlamalar nedeniyle salgının başından bu yana öğrenimlerine Çin'de devam edemiyor.