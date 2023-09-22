İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler, yabancı şirketlerin mail hesaplarını ele geçirerek kendi hesaplarına 210 milyon lira aktardılar.

Yabancı şirketlerin mail adreslerini ele geçirerek 210 milyon lira dolandırdılar

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 9 şüpheliden 6'sı, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Dolandırıcıların, yabancı şirketlerin mail hesaplarını ele geçirerek kendi hesaplarına 210 milyon lira aktardıkları öğrenildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ülkelerde yaşayan kişiler tarafından şüpheli şahıslara ait banka hesaplarına yüksek tutarlı paralar geldiği, şahısların gelen dövizleri hemen nakit olarak çektiğini belirledi. Şüpheli şahısların yurt dışındaki şahıs ve şirket mail adreslerini ele geçirdikleri ve mail adreslerinin trafiğini belli bir dönem izledikleri tespit edildi. Şüphelilerin ihracat ve ithalat işlemlerine ait ödemeler sırasında kendi banka hesaplarına yönlendirdikleri ve para transferi gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin hesaplarına 210 milyon lira geldiğini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. 5 ilçede gerçekleştirilen operasyonda 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere 9 şüphelinin kaldığı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, yapılan aramada 177 bin lira para ele geçirildi.