Yabancı Şirketler Shanghai'ın 2023 Yılı Ekonomik Potansiyeline Güveniyor

Shanghai'da bulunan yabancı-yatırımlı şirketlerin yöneticileri, 2023 yılında Shanghai'ın ekonomik potansiyeline güven duyduklarını ifade ettiler.

Shanghai'ın GSYİH'si 2022 yılında ardı sıra ikinci yılında da dört trilyon yuan eşiğini geçti.

Shanghai bu sene yıllık yüzde 5,5'in üzerinde bir büyüme elde etmeyi umuyor.

SES 1 (Çince): LİU MİNGHUA, Deloitte Çin CEO vekili:

"Ekonomik toparlanma veya ekonomik büyüme Shanghai için ve hatta tüm ülke için bir öncelik olacak. Çok güçlü bir ekonomik toparlanma yaşayacağımıza inanıyorum. Shanghai son teknoloji üretim, bilimsel beceri ve bunlara ilişkin potansiyel konusunda ve bunların yanı sıra ev sahipliği yaptığı çok uluslu şirketlerin sayısı bakımından avantaj sahibi."

SES 2 (Çince): XU XİAOLİANG, Fosun Uluslararası eş CEO'su:

"Shanghai, Yangtze Nehri Deltasının ekonomik lideri ve Çin de dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Shanghai'ın iç talebi genişletme ve tüketime etkin bir şekilde destek olmakta başı çekeceğinden eminiz."

SES 3 (Çince): ZHANG XİQİANG, Nestle S.A. Başkan Yardımcısı:

"Çin'in ekonomik ortamı ve iş ortamına büyük güven duyuyoruz. Nestle, Çin'de 35 yıldan fazla bir süredir faaliyetlerini yürütüyor. Bu pazara çok yatırım yaptık. Zorlu geçen pandemi yıllarının ardından Çin ekonomisinin güçlü bir toparlanma yaşayacağını umuyoruz.

Bundan sonra, yatırımları artırmaya devam edeceğiz. Shanghai'daki Ar-Ge merkezimizi büyütmeye, kentin ortamından, yetenek kaynakları ve elverişli politikalarından tam olarak faydalanmaya ve Çin'de işimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.

(XHTV)