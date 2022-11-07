Yabancı Şirketler Pandemiye Rağmen Çin'de İşlerini Genişletmeyi Hedefliyor

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde bir kıyı ticaret merkezi olan Xiamen kentindeki çok sayıdaki yabancı şirket, Çin ekonomisine duydukları güveni dile getirdiler ve Kovid-19 pandemisinin etkisine rağmen ülkedeki işlerini genişletmeye devam ettiler.

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde bir kıyı ticaret merkezi olan Xiamen kentindeki çok sayıdaki yabancı şirket, Çin ekonomisine duydukları güveni dile getirdiler ve Kovid-19 pandemisinin etkisine rağmen ülkedeki işlerini genişletmeye devam ettiler.

Genel merkezi Almanya'da bulunan Meyra, dünyanın en çok tanınan tekerlekli sandalye ve rehabilitasyon yardım ekipmanları markalarından biri.

Meyra'ya bağlı şirketlerden bir olan Alu Rehab Xiamen Limited Şirketi, şirketin yerel hükümetin sağladığı imtiyazlı politikalardan çok yararlandığını belirtti.

SES 1 (İngilizce): JAN LAEGAARD BRONI, Meyra Grubu Başkan Yardımcısı ve Alu Rehab Xiamen Ltd. Şti. Genel Müdürü:

"Çin hükümetine ve özellikle burada Xiamen'in Haicang Bölgesi'ndeki yerel yönetimlere baktığımızda, çok fazla yardım alıyoruz. Kira muafiyetimiz var. Sosyal sigorta muafiyetimiz var. Pek çok proje için finansman sağladık. Böylece gelişmeye devam edip Ar-Ge'mizi yapabiliyor ve ardından pazara yeni ürünlerle sunabiliyoruz. Hükümetin bu desteği olmadan, bunu yapamazdık. Çin ekonomisi hala güçlü. Tüm dünyayla karşılaştırırsanız, Çin ekonomisinde olumlu gelişme gösteren yegane ülkelerden biri. Çin pazarına giderek daha fazla ürün satıyoruz."

Electric Glass (Xiamen) Limited Şirketi önde gelen sıvı kristal cam blokları üretici ve tedarikçilerinden biri.

Geçtiğimiz sekiz yılda şirketin Çin'deki toplam yatırımı 7 milyar yuanı (970 milyon ABD doları) aştı.

SES 2 (Japonca): OHASHI NOBUO, Electric Glass (Xiamen) Ltd. Şti. Genel Müdürü:

"Çin'de ekran endüstrimiz patlama yaşıyor. Bu nedenle, Çin'de büyüyen pazar için rekabetçi bir fiyata yüksek kaliteli cam alt tabakalar üretmeyi hedefliyoruz. Çin ekonomisi, özellikle ekran endüstrisinde istikrarlı bir şekilde büyüyor. Bence Çin pazarı büyümeye devam edecek. Bu bizim en önemli pazarımız."

Çin Ticaret Bakanlığı'na göre, Çin ana karasına yapılan doğrudan yabancı yatırım yılın ilk dokuz ayında fiili kullanım olarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,6 artışla 1,00376 trilyon yuan (139,7 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti."

Xinhua Haber Ajansı Muhabirleri Xiamen'den bildiriyor.(XHTV)