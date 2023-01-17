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Yabancı plakalı çakarlı lüks araçla drift yapıp sosyal medyada yayınladılar

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Yabancı plakalı çakarlı lüks araçla drift yapıp sosyal medyada yayınladılar

BAŞAKŞEHİR'de çakar takılı yabancı plakalı lüks otomobille makas ve drift yapan 3 kişi o anları sosyal medyada yayınladı.

BAŞAKŞEHİR'de çakar takılı yabancı plakalı lüks otomobille makas ve drift yapan 3 kişi o anları sosyal medyada yayınladı.

Başakşehir'de çakar takılı yabancı plakalı lüks otomobille yola çıkan 3 kişi, drift yapıp makas attı. O anları sosyal medyada yayınlayınca da tepki gördüler. Sosyal medyada çok sayıda kişi, trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yanındaki kişinin yakalanması için paylaşımda bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir Güncel Haberler

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