Yabancı plakalı çakarlı lüks araçla drift yapıp sosyal medyada yayınladılar
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BAŞAKŞEHİR'de çakar takılı yabancı plakalı lüks otomobille makas ve drift yapan 3 kişi o anları sosyal medyada yayınladı.
BAŞAKŞEHİR'de çakar takılı yabancı plakalı lüks otomobille makas ve drift yapan 3 kişi o anları sosyal medyada yayınladı.
Başakşehir'de çakar takılı yabancı plakalı lüks otomobille yola çıkan 3 kişi, drift yapıp makas attı. O anları sosyal medyada yayınlayınca da tepki gördüler. Sosyal medyada çok sayıda kişi, trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yanındaki kişinin yakalanması için paylaşımda bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel