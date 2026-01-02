Yabancı Plakalı Araçların Geçiş Ücretleri Artık Gümrük Kapılarında Tahsil Edilecek

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1 Ocak 2026 itibarıyla yabancı plakalı araçların Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeliyle işletilen otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretlerinin gümrük kapılarından tahsil edileceğini duyurdu. Ücretini ödemeyen yabancı plakalı araçlar, Türkiye'den çıkış yaparken borçlarını gümrükte ödemek zorunda kalacak.

