Yabancı Parti Liderleri Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'ni Kutladı

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Dünyanın dört bir yanından siyasi parti liderleri, hükümet yetkilileri ve milletvekilleri, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin açılışı dolayısıyla ÇKP Merkez Komitesi'ne ve Genel Sekreter Xi Jinping'e tebrik mesajları gönderdi.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Dünyanın dört bir yanından siyasi parti liderleri, hükümet yetkilileri ve milletvekilleri, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'nin açılışı dolayısıyla ÇKP Merkez Komitesi'ne ve Genel Sekreter Xi Jinping'e tebrik mesajları gönderdi.

Yabancı liderler, tebrik mesajlarında ÇKP'nin dikkate değer başarılarından ve Çin halkının ve dünyanın geri kalanındaki insanların refahının artırılmasına yaptığı önemli katkılardan övgüyle söz etti.

ÇKP'nin kuruluşundan bu yana Çin'in kalkınması için durmadan çalıştığını söyleyen Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Birleşik Kalpler Hareketi (MCU) Partisi Ulusal Genel Sekreteri ve ülkenin Ulusal Meclis Başkanı Simplice Mathieu Sarandji, MCU'nun uzun mücadele ve gelişiminde ÇKP'nin deneyiminden dersler çıkarmak istediğini sözlerine ekledi.

Nijer Toplumsal Gelişim için Ulusal Hareket Partisi Başkanı ve ülkenin Ulusal Meclis Başkanı Seini Oumarou, Çin halkının, ÇKP liderliğinde ulusal bağımsızlık, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki olağanüstü başarılarına olan samimi hayranlığını ifade etti.

Gürcü Hayali-Demokratik Gürcistan Partisi Siyasi Konseyi Siyasi Sekreteri ve Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nin gelecek beş yılda ve ötesinde Çin'in kalkınmasında derin etkisi olacağını kaydetti.

Jamaika İşçi Partisi Genel Sekreteri Horace Chang, ikinci 100 yıllık hedefleri için büyük gayret gösteren Çin için bu yılın önemli olduğunu ve kongrenin Çin halkının geleceği ile yakından bağlantılı olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Jamaika Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Bakanı olan Chang, kongreye tam bir başarı diledi.

Praçanda olarak da tanınan Nepal Komünist Partisi (Maoist Merkez) Başkanı Pushpa Kamal Dahal, geçen 10 yılda, Xi tarafından önerilen Çin Rüyası ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin dünyada olumlu etki yarattığını ve ülkelere, adil, sağlıklı ve barışçıl bir dünya düzeni oluşturmak için işbirliğini pekiştirmek ve birlikte çalışmak üzere uygun uluslararası ortamı yarattığını söyledi.

Yön-Sosyal Demokrasi Partisi lideri ve Slovakya'nın eski başbakanı Robert Fico, Xi tarafından önerilen Küresel Kalkınma İnisiyatifi ile Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin dünya barışını ve kalkınmasını teşvik etmeye yardımcı olduğunu ifade etti ve ÇKP 20. Ulusal Kongresi'nin, Çin'i modern bir ülke haline getirmede büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ÇKP'nin başarısının sadece Çin ve Çin halkının değil aynı zamanda insanlığa da ait olduğunu söyledi.

Sırbistan Sosyalist Partisi Genel Başkanı Ivica Daçiç, ÇKP 20. Ulusal Kongresi'nin Yeni Çağda Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi'nin tam olarak uygulanması ve her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşasına yönelik yeni bir yolculuğa çıkmak için önemli bir buluşma olacağına kaydetti.