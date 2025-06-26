Yabancı Öğrencilerin Ebru Sergisi OMÜ'de Açıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yabancı öğrencilerin ebru atölyesi eserleri sergilendi.

OMÜ Vakfı tarafından yürütülen ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen Samsun Uluslararası Öğrenci Akademisi 2025 projesi kapsamında, 20 ülkeden 70 yabancı uyruklu öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ebru atölyesi kapsamındaki çalışmalardan oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

OMÜ Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergiye akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı, burada yaptığı konuşmada, yabancı uyruklu öğrencilerle yaptıkları atölye çalışmalarını sergilediklerinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Atölyeye katılan yabancı uyruklu öğrencilerden 18'inin 40 ebru eserini sergilediklerini dile getiren Balcı, "Çalışmalarımızın hepsi geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebru üzerine kurgulandı. Yabancı uyruklu öğrenciler, YTB burslarıyla bu atölyeyi yürüttüler, ben de atölye boyunca öğrencilere eşlik ettim. Geleneksel Türk sanatlarında sanatçıların isimlerinin öne çıkmasından ziyade eserin kimliğinin öne çıkması daha mütevazı ve daha tutarlı bir davranış olduğu için, geleneksel Türk sanatçıları kendi isimlerini genellikle görünür kılmaz. Bu yüzden bu sergide katılımcıların isimlerini değil, eserlerini izliyorsunuz." dedi.

Atölye çalışmalarında yer alan Selçuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu Suriyeli Merve Elyasino, ebru sanatını çok sevdiğini, çok güzel vakit geçirdiğini vurgulayarak, bu konudaki çalışmalarına devam edeceğini anlattı.

OMÜ İlahiyat Fakültesi mezunu Bosna Hersekli Selmana Halilovic ise YTB'ye sunduğu fırsatlardan dolayı teşekkür ederek, ebru sanatını kısa sürede öğrendiğini, memleketine döndüğünde bu sanatı tanıtmak için çalışma yürüteceğini söyledi.

Sergi, OMÜ Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi'nde yarın sona erecek.