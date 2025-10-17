Haberler

Yabancı Öğrenciler Kırklareli'nin Tarihi ve Turistik Yerlerini Gezdiler

Yabancı Öğrenciler Kırklareli'nin Tarihi ve Turistik Yerlerini Gezdiler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrenciler, düzenlenen etkinlik kapsamında kentin müzeleri ve tarihi yerlerini ziyaret etti. Keyifli bir gün geçiren öğrenciler, Kırklareli Müzesini, Aşağıpınar Höyüğü'nü ve Atatürk Evi Müzesini gezdi.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler kentin tarihi ve turistlik yerlerini gezdi.

KLÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler ilk olarak Kırklareli Müzesini ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan öğrenciler daha sonra Aşağıpınar Höyüğü ile Atatürk Evi Müzesini gezdi.

Türkçe Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Şener, yaptığı yazılı açıklamada etkinliğe katılan öğrencilerin keyifli bir gün geçirdiğini belirtti.

Üniversitelerinin her geçen gün geliştiğini ifade eden Şener, üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.