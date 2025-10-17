Yabancı Öğrenciler Kırklareli'nin Tarihi ve Turistik Yerlerini Gezdiler
Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrenciler, düzenlenen etkinlik kapsamında kentin müzeleri ve tarihi yerlerini ziyaret etti. Keyifli bir gün geçiren öğrenciler, Kırklareli Müzesini, Aşağıpınar Höyüğü'nü ve Atatürk Evi Müzesini gezdi.
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler kentin tarihi ve turistlik yerlerini gezdi.
KLÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler ilk olarak Kırklareli Müzesini ziyaret etti.
Yetkililerden bilgi alan öğrenciler daha sonra Aşağıpınar Höyüğü ile Atatürk Evi Müzesini gezdi.
Türkçe Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Şener, yaptığı yazılı açıklamada etkinliğe katılan öğrencilerin keyifli bir gün geçirdiğini belirtti.
Üniversitelerinin her geçen gün geliştiğini ifade eden Şener, üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel