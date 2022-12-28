Yabancı Firmaların Çoğunluğu 2023'te Çin Ekonomisi Konusunda İyimser

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) tarafından yapılan bir araştırma, Çin'deki yabancı firmaların çoğunun, ülkenin optimize edilmiş Kovid-19 müdahalesini ve 2023'teki ekonomik görünümü desteklediğini ortaya koydu.

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) tarafından yapılan bir araştırma, Çin'deki yabancı firmaların çoğunun, ülkenin optimize edilmiş Kovid-19 müdahalesini ve 2023'teki ekonomik görünümü desteklediğini ortaya koydu.

CCPIT'e göre, ankete katılan 160'tan fazla yabancı firma, ticaret odası ve derneklerin yüzde 91'i Çin'in optimize edilmiş Kovid-19 müdahalesine çok destek veriyor.

CCPIT araştırması, ankete katılan yabancı firmaların yüzde 99'undan fazlasının Çin'in 2023'teki ekonomik görünümünden emin olduğunu ve yüzde 98,7'sinin Çin'deki yatırımlarını sürdüreceklerini ve genişleteceklerini söylediğini gösterdi.

Ayrıca araştırmada, yabancı şirketlerin yüzde 89,8'inin yerel endüstriyel zincirlerini sürdüreceklerini söylediği, yüzde 10,2'sinin de denizaşırı endüstriyel zincirlerini Çin'e transfer etmeyi planladığı belirtildi.

CCPIT sözcüsü Yang Fan'a göre, ankete katılan yabancı şirketler, Çin ekonomisinin dirençli olduğunu ve pazar potansiyeli, endüstriyel sistemler, altyapı ve iş ortamında güçlü ve kapsamlı rekabet avantajlarına sahip olduğunu bildirdi.