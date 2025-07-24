Yabancı Diplomatik Temsilcilikler, Eskişehir'deki Orman Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Türkiye'deki yabancı diplomatik temsilcilikler, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale sırasında hayatını kaybeden 10 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Büyükelçilikler, Eskişehir'deki orman yangınında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün yaşamını yitirmesinin ardından X sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Eskişehir bölgesindeki yangınlarla mücadele ederken hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunarak "Çok sayıda yangının meydana geldiği bu zorlu dönemde Fransa, Türkiye'nin yanındadır." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de "İnsan hayatları ve ormanları kurtarmak için canlarını kaybedenler nedeniyle çok üzgünüm. Kahramanlardı. Başınız sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da Eskişehir'den acı haberler geldiğini belirterek "Orman yangınlarına müdahale ederken hayatını kaybeden 10 kişinin yakınlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. Yaralanan 14 kişiye ise acil şifalar diliyorum. İklim değişikliği hepimiz için varoluşsal bir tehdit oluşturmaktadır." ifadelerini paylaştı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği de orman yangınında değerli can kayıplarından dolayı derin bir üzüntü içinde olduklarını kaydederek şunları kaydetti:

"Yaslı ailelere başsağlığı diliyor, yaralıların en kısa sürede ve tam olarak iyileşmesi için dua ediyoruz. Geçmiş olsun."

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğinin paylaşımında ise hayatını kaybeden orman ve kurtarma çalışanları ve gönüllülerinin ailelerine başsağlığı dileği sunularak "Kalbimiz, yangınlara karşı mücadele edenlerle ve Türk halkıyla." denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan paylaşımlarda da, "Eskişehir'de ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının yol açtığı can kaybı ve yıkımdan dolayı derin üzüntü duymaktayız. Düşüncelerimiz yaslı aileler, yangından etkilenenler ve yangınları kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur ilk müdahale ekipleriyle birliktedir. Amerika Birleşik Devletleri, bu zor zamanda Türkiye'nin yanındadır." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ise X sosyal medya hesabından, Eskişehir'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale ederken hayatını kaybeden orman personelleri ve arama kurtarma gönüllülerinin acı kaybı nedeniyle taziyelerini bildirdi.

Yangına müdahale sırasında hayatını kaybedenlerin insanları ve doğayı koruma uğruna verdikleri büyük fedakarlığın saygı ve minnetle anıldığı kaydedilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Gösterdikleri çaba, dayanışma ve özverinin en yüce değerlerini yansıtmaktadır. Her iki kurumun (Orman Genel Müdürlüğü ve AKUT) uzun süredir ortağı olarak, bu acı kaybın derin üzüntüsünü paylaşıyor; hayatını kaybedenlerin aileleri, çalışma arkadaşları ve yakınlarıyla tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Düşüncelerimiz bu zor zamanlarda onlarla birliktedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."