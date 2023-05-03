Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Nisan'da yapılan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuçları belli oldu.