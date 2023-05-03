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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Nisan'da yapılan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuçları belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Nisan'da yapılan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuçları belli oldu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS/1'e ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

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