Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Nisan'da yapılan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuçları belli oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Nisan'da yapılan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuçları belli oldu.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS/1'e ilişkin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel