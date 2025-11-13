2025-YDS/2 Sınavı 16 Kasım'da Yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca gerçekleştirilecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2), 16 Kasım Pazar günü uygulanacak.

Ösym'den yapılan açıklamaya göre, sınav yurt içinde 81 il ile Lefkoşa ve Bişkek'te 89 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 315 bina ve 4 bin 758 salon kullanılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınav 180 dakika sürecek. Kırgızistan-Bişkek'te sınav Türkiye saatiyle 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

YDS/2, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. 13.15'te sona erecek sınavda, ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak, ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.

100 binden fazla aday başvuru yaptı

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, pazar günü yapılacak sınava ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu yıl oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda YDS/İngilizce de uygulandı. Akademik atamalarda, kurumların yurt içi ve yurt dışı uygulamalarında YDS sonuçları kullanılabilecek. Almancada 1482, Arapçada 6 bin 153, Fransızcada 1011, İngilizcede 98 bin 176, Rusçada 924 aday olmak üzere 107 bin 746 aday sınava başvuru yaptı. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, bu haktan 963 aday yararlandı. Sınava 343 engelli aday katılacak. Engelli adayların uygun bir ortamda sınava katılabilmeleri için gerekli çalışmalar yapıldı. Sınavda emniyet personeli dahil 16 bin 461 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."