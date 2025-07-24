Yabancı Büyükelçilikler, Eskişehir Orman Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Türkiye'deki yabancı diplomatik temsilcilikler, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale sırasında hayatını kaybeden 10 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Büyükelçilikler, Eskişehir'deki orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü için X sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Eskişehir bölgesindeki yangınlarla mücadele ederken hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunarak "Çok sayıda yangının meydana geldiği bu zorlu dönemde Fransa, Türkiye'nin yanındadır." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de "İnsan hayatları ve ormanları kurtarmak için canlarını kaybedenler nedeniyle çok üzgünüm. Kahramanlardı. Başınız sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da Eskişehir'den acı haberler geldiğini belirterek "Orman yangınlarına müdahale ederken hayatını kaybeden 10 kişinin yakınlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. Yaralanan 14 kişiye ise acil şifalar diliyorum. İklim değişikliği hepimiz için varoluşsal bir tehdit oluşturmaktadır." ifadelerini paylaştı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği de orman yangınında değerli can kayıplarından dolayı derin bir üzüntü içinde olduklarını kaydederek şunları kaydetti:

"Yaslı ailelere başsağlığı diliyor, yaralıların en kısa sürede ve tam olarak iyileşmesi için dua ediyoruz. Geçmiş olsun."

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğinin paylaşımında ise hayatını kaybeden orman ve kurtarma çalışanları ve gönüllülerinin ailelerine başsağlığı dileği sunarak "Kalbimiz, yangınlara karşı mücadele edenlerle ve Türk halkıyla." denildi.