Yabancı Basın Mensupları Siirt'i Ziyaret Etti

Basın mensuplarından oluşan yabancı uyruklu kafile, bölge gezisi kapsamında Siirt'i ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın organizasyonu ile Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan bir grup basın mensubu Siirt'i ziyaret etti.

Tillo, Ulu Cami, Deliklitaş'ı gezen ziyaretçiler, şehrin güzelliklerini yakından görme imkanı buldu.