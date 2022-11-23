Yabancı Bankacılar, Zorluklara Rağmen Çin'in Finans Piyasası Hakkında İyimser

Her yıl düzenlenen Financial Street Forum'un 2022 Konferansı, Çarşamba günü Beijing'de sona erdi.

"Ortak Bir Geleceğe Doğru İlerleyin: Değişikliklerin Arasında Ekonomik Kalkınma ve Mali İşbirliği" temasını taşıyan üç günlük etkinlikte, yüksek kaliteli kalkınma, reel ekonomiyi güçlendirme, kırsalı yeniden canlandırma çabaları, yüksek seviyeli dışa açılım ve finans teknolojisindeki yenilikler gibi konular ele alındı.

Çin Merkez Banksı başkanı Yi Gang etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin ekonomisinin bu yıl zorluklar ve bastırıcı güçle karşı karşıya kalmasına rağmen, Çin'in para politikasının reel ekonomiye önemli destek sağladığını, böylece iyi şekilde düzenlenmiş olduğunu kanıtladığını belirtti.

Konferansta, finans sektöründeki birçok yabancı iş lideri de Çin pazarına olan güvenini dile getirdi.

SES 1 (İngilizce): KEVIN D. SNEADER, Japonya hariç Asya Pasifik Başkanı, Goldman Sachs Group'un Yönetim Komitesi Üyesi ve Asya Pasifik Yönetim Komitesi Üyesi:

"Son 30 yıla baktığınızda büyük ilerleme gördük. Çin'in finans sektörü, pazara erişim ve yabancı mülkiyet gerekliliklerinin kaldırılması konularında daha açık hale geldi. Sonuç olarak, Çin'in sermaye piyasalarının kurumsallaşmasında iyileşmeler görmeye devam ediyoruz."

SES 2 (İngilizce): MARK E. TUCKER, HSBC Holdings Plc Group Başkanı:

"Çin'in finans sisteminde tarihi değişiklikler meydana geldi. Uluslararası denetim ve düzenleme standartlarının da desteğiyle, modern bir finans sektörü geliştirilip dünyaya açık hale getirildi. Bu da Çin'in ekonomik kalkınmadaki olağanüstü büyümesini destekledi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)