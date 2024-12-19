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Yaban Keçisi Envanter Çalışmaları Tamamlandı

Yaban Keçisi Envanter Çalışmaları Tamamlandı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman'daki yaban keçilerinin envanterini tamamladı. 16 kişilik ekip, 60 farklı noktada yaptığı çalışmada keçilerin sayısını, yaşını ve cinsiyetini belirledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki yaban keçilerinin envanterini tamamladı.

Ekipler, yüksek rakımlı dağlarda ve tepelerde teleskop ve dürbün yardımıyla yaban keçilerinin sayılarını, yaşlarını ve cinsiyetlerini kaydediyor.

Bu yıl 9 farklı avlak sahasındaki 60 noktada 16 kişilik ekip tarafından yapılan çalışma bir haftada tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Dengir Turanlı, sahada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki yaban keçisi envanterine yönelik çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Yaban keçilerinde birey, cinsiyet ve yaş gibi temel bilgilere ulaşmak için çalışma yaptıklarını aktaran Turanlı, şöyle konuştu:

"Doğal hayatın daha düzgün planlanabilmesi için ve bilimsel altlıkların oluşturulabilmesi için popülasyondaki birey sayıları, cinsiyet, yaş gibi temel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu temel bilgilerin elde edilmesi etüt, envanter çalışmalarıyla gerçekleşmektedir. Her yıl ülkemizde düzenli olarak yapılan bu envanter çalışmalarıyla birlikte veri tabanlarımızı güncelleyip ilimizin ve ülkemizin yaban hayatı dağılımı ve varlığıyla ilgili çok sağlıklı bilgiler elde etmekteyiz."

Her yıl aralık ayında envarter çalışması yaptıklarını aktaran Turanlı, "Envanter çalışmalarımız her yıl düzenli olarak yapılmakta olup, alana özgü bilimsel metotlardan olan gözlek metoduyla bu yıl 16 personelimizle birlikte 4 ekip oluşturarak 9 sahamızda yaklaşık 60 noktada olmak üzere sabahın erken saatlerinde gün doğmadan alana gelerek etüt envanter çalışmalarımızı bir hafta boyunca yapılan çalışmalarla gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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