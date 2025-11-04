Yaban Keçisi Avlayan 3 Kişiye 1.9 Milyon Lira Ceza

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde yaban keçisi avlayan 3 kişiye, 1 milyon 901 bin 355 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Konya Seydişehir'de ihbar üzerine harekete geçen ekipler, içinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurarak yaptığı aramada parçalanmış halde 2 yaban keçisi ve 1 yivli tüfek ele geçirdi. Yaban keçileri ile tüfeğe el konulurken, şüphelilere 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında; 1 milyon 880 bin TL tazminat ve 21 bin 355 TL idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 901 bin 355 TL ceza uygulandı. Yaban hayatına zarar verenlere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtildi.