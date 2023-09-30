Yaban keçisi ailesi su içerken görüntülendi

Yaban keçisi ailesi fotokapanda

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce yapılan yalaktan su içen yaban keçisi ailesi fotokapana yansıdı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü, susuz kalan yaban hayvanları için 900'ü aşkın yalak yaparak, su ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oluyor. Su temini sağlanan bölgeler fotokapan ile izlenerek, böylece yapılan çalışmanın amacına ulaşıp ulaşmadığını tespit ediliyor. Yapılan yalaklardan birinden su içen yaban keçisi ailesi fotokapana yansırken, görüntü genel müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Mesajda, "Suya erişmek bizim için ne kadar kolay, ya onlar için. Suyu, onlar için de ulaşılabilir kıldık" denildi.