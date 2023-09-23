Yaban keçilerinin yavrularını besleme anı görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, yaban keçilerinin yavrularını besleme anının fotokapana yansıyan görüntüsünü paylaştı. Yaban keçileri, nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında yer alıyor.

NESLİ tükenme tehlikesi altındaki yaban keçilerinin yavrularını besleme anı fotokapanla görüntülendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaban keçilerinin yavrularını besleme anının fotokapana yansıyan görüntüsünü paylaştı. Çokçetin, "Yavru yaban keçilerinin beslenme anları fotokapanımıza böyle yansıdı. İzlerini sürüyor, nesillerinin devamlılığını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaban keçileri, Dünya Doğayı Koruma Birliğinin yayımladığı 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.