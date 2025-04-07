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Yaban Keçilerinin Sert Rüzgarda Usta Tırmanışı

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Sivas'ta görüntülenen yaban keçileri, sert rüzgara rağmen dik yamaçlarda ustaca tırmandı. Doğada popülasyonları artan yaban keçileri, özellikle Sivas ve çevresinde sıkça görülmeye başlandı.

Dağların usta tırmanıcıları sert rüzgara meydan okudu

Sivas'ta görüntülenen yaban keçilerinin sert rüzgara rağmen ustaca tırmanışları dikkat çekti

SİVAS - Sivas'ta görüntülenen yaban keçilerinin sert rüzgara rağmen ustaca tırmanışları dikkat çekti.

Doğada popülasyonları arttığı düşünülen yaban keçileri özellikle Sivas ve çevresinde sıklıkla görülmeye başlandı. Sivas'ın Kuzey kesiminde görüntülenin 8 yaban keçisinin kuvvetli rüzgara rağmen dik yamaçlarda ustaca tırmanışları dikkat çekti. Karayoluna yakın bir nokta elde edilen görüntüler yaban hayatı belgesellerini aratmadı.

Yaban Keçilerinin Sert Rüzgarda Usta Tırmanışı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - Güncel
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