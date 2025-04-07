Yaban Keçilerinin Sert Rüzgarda Usta Tırmanışı
Sivas'ta görüntülenen yaban keçileri, sert rüzgara rağmen dik yamaçlarda ustaca tırmandı. Doğada popülasyonları artan yaban keçileri, özellikle Sivas ve çevresinde sıkça görülmeye başlandı.
Dağların usta tırmanıcıları sert rüzgara meydan okudu
Sivas'ta görüntülenen yaban keçilerinin sert rüzgara rağmen ustaca tırmanışları dikkat çekti
SİVAS - Sivas'ta görüntülenen yaban keçilerinin sert rüzgara rağmen ustaca tırmanışları dikkat çekti.
Doğada popülasyonları arttığı düşünülen yaban keçileri özellikle Sivas ve çevresinde sıklıkla görülmeye başlandı. Sivas'ın Kuzey kesiminde görüntülenin 8 yaban keçisinin kuvvetli rüzgara rağmen dik yamaçlarda ustaca tırmanışları dikkat çekti. Karayoluna yakın bir nokta elde edilen görüntüler yaban hayatı belgesellerini aratmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - Güncel