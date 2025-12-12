Batman'da yerleşim yerine inen yaban keçileri görüntülendi
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde, doğal ortamlarından çıkarak yerleşim yerine inen yaban keçileri cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Veysi Direk, akrabalarını ziyaret ederken balkonunda oturduğu sırada keçileri fark etti.
Görüntüde, aralarında çengel boynuzlu olanların da bulunduğu yaban keçilerinin otlaması yer alıyor.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel