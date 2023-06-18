Yaban hayvanlarının saldırısına uğrayan sürüde 20 küçükbaş hayvan telef oldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaban hayvanlarının saldırısına uğrayan sürüdeki 20 küçükbaş hayvan telef oldu. İlçeye bağlı kırsal Üçsaray Mahallesi'nde yaşayan V.K, 112 Acil İhbar Hattı'nı arayıp, otlatmak için çıkardığı 80 küçükbaş hayvanın yaban hayvanlarının saldırısı sonucu bulundukları yerden uzaklaşarak kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, dron destekli aramada Üçsaray yakınındaki ormanlık alanda 60 hayvanı bularak sahibine teslim etti. Ekipler, sürüdeki diğer 20 hayvanın ise yaban hayvanlarının saldırısı sonucu telef olduğunu belirledi.